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«Кинопоиск» представил сериал про группу «Король и Шут»

Егор Провоторов
Общество
«Кинопоиск» представил сериал про группу «Король и Шут»
Фото: pixabay.com

Многосерийный фильм о культовой российской панк-рок группе «Король и Шут» обзавелся первым тизером.

Видеоролик появился на сайте стримингового сервиса «Кинопоиск». Проект был анонсирован еще в октябре прошлого года. Роль скончавшегося в 2013 году вокалиста коллектива Михаила Горшенева досталась актеру театра «Цехъ» Константину Плотникову. Андрея Князева сыграет Влад Коноплев, ранее снимавшийся в сериале «Моя прекрасная няня» и клипах рок-музыкантов.

Кресло режиссера киноленты занял Рустам Мосафир, сценарий был написан Дмитрием Лемешевым. В съемках многосерийной картины активно принимал участие и сам Князев, который выступает в качестве продюсера проекта.

Накануне стало известно, что в России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк. Об этом сообщил генеральный директор компании Agenda Media Group Алексей Парфун.

В комедийном сериале «ПМЖейсон» использовали образы голливудских актеров Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона. Действие сериала происходит в 2027 году, главным героем стал Стэйтем, который пытается адаптироваться к жизни в русской деревне.

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