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Большинство государств ЕАЭС перешли на оплату российского газа в рублях

Егор Провоторов
В мире
Большинство государств ЕАЭС перешли на оплату российского газа в рублях
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Практически все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях, только Казахстан пока еще рассматривает этот вопрос. Об этом заявил журналистам министр по энергетике и инфраструктуре соответствующей комиссии Арзыбек Кожошев.

Оплачивать российский газ только в национальной валюте РФ согласились Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Министр выразил уверенность в том, что со временем торговля в нацвалютах продолжит набирать обороты.

— Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ, — добавил Кожошев в интервью РИА Новости.

В середине сентября стало известно, что государства бывшего Советского Союза значительно увеличили объемы поставок своей продукции на территорию России после введения антироссийских санкций западными странами.

При этом речь идет не только о странах бывшего социалистического блока, но и о партнерах Москвы по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). По словам специалистов, подобная тенденция является результатом перестройки торговли по причине введенных санкций, а также укрепления российской национальной валюты.

Газ Казахстан ЕАЭС Россия Рубль
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