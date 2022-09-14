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Поставки продукции из стран бывшего СССР в Россию увеличились из-за санкций

Егор Провоторов
Экономика
Поставки продукции из стран бывшего СССР в Россию увеличились из-за санкций
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Государства бывшего Советского Союза значительно увеличили объемы поставок своей продукции на территорию России после введения антироссийских санкций западными странами.

При этом речь идет не только о странах бывшего социалистического блока, однако и о партнерах Москвы по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). По словам специалистов, подобная тенденция является результатом перестройки торговли по причине введенных санкций, а также укрепления российской национальной валюты.

Как отмечает РБК, поставки товаров из вышеуказанных стран возросли не только по сравнению с весенними показателями, но и относительно докризисного периода. Так, государства блока ЕАЭС, в который входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан, минувшим летом отправили в РФ на 15 процентов больше продукции, нежели за аналогичный период прошлого года.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что в проект бюджета на 2023–2025 годы закладываются финансы на достижение Россией технологического суверенитета, так как санкции Запада дали правительству понять, что целый ряд критических технологий не производится в стране.

Экономика СССР Санкции поставки
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