Глава Минфина США предложила ввести предельную цену на российскую нефть

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Министр финансов США Джанет Йеллен предложила ввести предельную цену на нефть из России на сумму около 60 долларов. Об этом она заявила в четверг, 13 октября, в рамках встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

— Определенно, цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы считать, что Россия сможет получать прибыль от добычи и продажи нефти, — отметила она.

По словам Йеллен, благодаря такой цене доходы РФ от продажи энергоресурсов уменьшатся, но при этом прибыль их добычи сохранится, пишет агентство Reuters.

Недавно президент России Владимир Путин отметил, что решение России о снижении добычи нефти направлено на стабилизацию рынка. Россия и ОАЭ, подчеркнул он, вовсе не собираются создавать кому-то проблемы, а действия обеих стран не направлены против кого бы то ни было.

Также глава государства заявил, что Россия готова начать поставлять в Европу энергоресурсы, в том числе осенью и зимой. Это можно сделать с помощью уцелевшей нитки «Северного потока», мощность которой составляет 7,5 миллиарда кубометров в год.