Врач Елисеенко перечислил ситуации, когда нужно немедленно обращаться к психиатру

Фото: Pexels

Врач-психиатр Антон Елисеенко назвал ситуации, когда человеку нужно обратиться за квалифицированной психологической помощью.

— Наличие самобичующих мыслей, катастрофизация, самоповреждения и саморазрушающее поведение (страсть к алкоголю и употребление наркотиков, беспорядочные половые связи, причинение себе физической боли) — это уже даже не «звоночки», а «набат», — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

В этих случаях речь может идти о серьезных психических расстройствах, которые требуют немедленного лечения.

Также стоит обратиться за помощью, если психоэмоциональное состояние мешает выполнять повседневные задачи. Например, возникают проблемы с концентрацией внимания или запоминанием текстов. Кроме того, должны насторожить постоянные перепады настроения.

Елисеенко уточнил, что с ментальными проблемами нужно обращаться к медикам, у которых есть высшее медобразование в области психиатрии и психологии.

До этого старший преподаватель кафедры психологии Анна Гусева рассказала, как распознать психолога-шарлатана. Как правило, такие специалисты больше говорят сами, а не слушают пациентов, интересуются только финансовой стороной вопроса и слишком хвалят себя, передает Life.ru.

При панической атаке необходимо как можно быстрее нормализовать дыхание, по возможности стоит выпить успокоительные. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.