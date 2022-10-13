Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Елисеенко перечислил ситуации, когда нужно немедленно обращаться к психиатру

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Елисеенко перечислил ситуации, когда нужно немедленно обращаться к психиатру
Фото: Pexels

Врач-психиатр Антон Елисеенко назвал ситуации, когда человеку нужно обратиться за квалифицированной психологической помощью.

— Наличие самобичующих мыслей, катастрофизация, самоповреждения и саморазрушающее поведение (страсть к алкоголю и употребление наркотиков, беспорядочные половые связи, причинение себе физической боли) — это уже даже не «звоночки», а «набат», — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

В этих случаях речь может идти о серьезных психических расстройствах, которые требуют немедленного лечения.

Также стоит обратиться за помощью, если психоэмоциональное состояние мешает выполнять повседневные задачи. Например, возникают проблемы с концентрацией внимания или запоминанием текстов. Кроме того, должны насторожить постоянные перепады настроения.

Елисеенко уточнил, что с ментальными проблемами нужно обращаться к медикам, у которых есть высшее медобразование в области психиатрии и психологии.

До этого старший преподаватель кафедры психологии Анна Гусева рассказала, как распознать психолога-шарлатана. Как правило, такие специалисты больше говорят сами, а не слушают пациентов, интересуются только финансовой стороной вопроса и слишком хвалят себя, передает Life.ru.

При панической атаке необходимо как можно быстрее нормализовать дыхание, по возможности стоит выпить успокоительные. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Здоровье Врачи Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте