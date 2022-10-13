Политолог Журавлев объяснил, почему России выгодно сотрудничать с ОАЭ и Саудовской Аравией

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Недавний приезд президента ОАЭ в Россию является еще одним доказательством того, что позиции США на Ближнем Востоке ослабли. На этом фоне наша страна выстраивает взаимовыгодные отношения с государствами региона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

11 октября президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге. После окончания переговоров глава российского государства заявил, что обе страны стремятся к сохранению стабильности на мировых рынках энергетики.

По словам собеседника «ВМ», Россия выстраивает хорошие отношения с государствами Персидского залива — Саудовской Аравией (СА) и ОАЭ. Это дает нашей стране более управляемую ситуацию в сфере энергоресурсов и геополитики в регионе и в то же время ослабляет позиции Соединенных Штатов.

Как отмечает эксперт, на сближение с Россией арабские страны пошли из-за того, что американцы не выполнили свои обещания.

— Союз этих стран с США базировался на неписаном договоре. Согласно ему, Америка гарантировала безопасность этих богатых, но не очень воинственных стран, а за это саудиты и правители Эмиратов двигались в рамках американской внешнеполитической стратегии, — пояснил Журавлев.

В перспективе Россия может стать новым гарантом безопасности в регионе. Но уже сейчас политика страны на Ближнем Востоке позволяет извлекать очевидные дивиденды.

— Если бы сейчас ОАЭ и СА были ориентированы на США, то, скорее всего, наша энергетическая политика уже бы давно закончилась. После 24 февраля эти страны нарастили бы добычу нефти, и тогда потолок цен (на российскую нефть — прим. «ВМ») мог бы сработать, — отметил собеседник «ВМ», добавив, что происходящее — продолжение процесса ослабления «мирового гегемона».

Россия, СА и ОАЭ — одни из крупнейших мировых экспортеров нефти. Все три страны входят в ОПЕК+. В начале октября на фоне попыток Запада ввести потолок цен на российскую нефть страны ОПЕК+ решили сократить объемы добычи этого энергоносителя.