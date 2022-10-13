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Стойки с подогревом заработали на двух станция МЦК

Лейла Алиева
Город
Стойки с подогревом заработали на двух станция МЦК
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Балтийская Карта всех событий

На некоторых станциях МЦК начали работать стойки с подогревом. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Чтобы поездки на МЦК согревали даже в плохую погоду, на станциях Площадь Гагарина и Балтийская заработали стойки с подогревом, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Недавно Центральная пригородная пассажирская компания также для удобства пассажиров запустила систему виртуального консультанта на своем сайте. Чтобы воспользоваться виртуальным консультантом ЦППК, следует зайти на сайте в раздел «Помощь», далее нажать «Абонементные билеты» или «Разовые билеты», а затем найти внизу страницы значок помощника.

Кроме того, департамент транспорта обновил приложение «Метро Москвы», теперь с его помощью можно отслеживать свою активность в транспорте. Теперь пользователи карты «Тройка» смогут отследить через приложение следующую собственную статистику: сколько поездок совершили за месяц, сколько дней пользовались метро и наземным транспортом за месяц, любимые маршруты и станции метро.

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