Стилисты назвали самые распространенные ошибки при укладке волос

Фото: Pexels

Многие женщины при укладке волос изо дня в день совершают одни и те же ошибки, которые их старят. О самых распространенных промахах рассказали стилисты.

Так, не стоит делать тугой пучок. Такая укладка старит и привлекает внимание к недостаткам кожи лица.

Чтобы выглядеть моложе, лучше собрать волосы в свободный пучок без пробора и вытянуть несколько коротких прядей от линии роста волос, чтобы укладка не выглядела чрезмерно аккуратной.

Не стоит делать пробор посередине головы. Чтобы выглядеть моложе, лучше зачесать волосы слегка назад и отказаться от пробора. Также можно сделать косой пробор.

Слишком прямые волосы могут подчеркнуть морщины и изменения овала лица. А мягкие распущенные локоны, наоборот, сгладят подобные возрастные изменения, передает издание «Профиль».

До этого врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что чрезмерное выпадение волос может говорить о нарушении функции щитовидной железы. В этом случае требуется дополнительное обследование, передает Nation news.

Некоторые продукты могут очень сильно навредить волосам. В частности, речь идет о кофе, сахаре и алкогольных напитках, предупредила россиян в субботу, 17 сентября, диетолог Анжелика Дюваль.