Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стилисты назвали самые распространенные ошибки при укладке волос

Ирина Игнатенко
Общество
Стилисты назвали самые распространенные ошибки при укладке волос
Фото: Pexels

Многие женщины при укладке волос изо дня в день совершают одни и те же ошибки, которые их старят. О самых распространенных промахах рассказали стилисты.

Так, не стоит делать тугой пучок. Такая укладка старит и привлекает внимание к недостаткам кожи лица.

Чтобы выглядеть моложе, лучше собрать волосы в свободный пучок без пробора и вытянуть несколько коротких прядей от линии роста волос, чтобы укладка не выглядела чрезмерно аккуратной.

Не стоит делать пробор посередине головы. Чтобы выглядеть моложе, лучше зачесать волосы слегка назад и отказаться от пробора. Также можно сделать косой пробор.

Слишком прямые волосы могут подчеркнуть морщины и изменения овала лица. А мягкие распущенные локоны, наоборот, сгладят подобные возрастные изменения, передает издание «Профиль».

До этого врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что чрезмерное выпадение волос может говорить о нарушении функции щитовидной железы. В этом случае требуется дополнительное обследование, передает Nation news.

Некоторые продукты могут очень сильно навредить волосам. В частности, речь идет о кофе, сахаре и алкогольных напитках, предупредила россиян в субботу, 17 сентября, диетолог Анжелика Дюваль.

Стиль Прически Красота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте