Диетолог Дюваль назвала продукты, опасные для женских волос

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Ряд продуктов может очень сильно навредить волосам. В частности, речь идет о кофе, сахаре и алкогольных напитках, предупредила россиян в субботу, 17 сентября, диетолог Анжелика Дюваль.

Из-за сахара многие витамины и питательные вещества не достигают кожи головы. Помимо этого, продукт способствует развитию воспалительных заболеваний и нарушению работы кишечника, нарушая его микрофлору, пишет портал URA.RU.

Кофе также негативно сказывается на состоянии волосяного покрова человека. Этот напиток вымывает кальций и другие минералы. При этом страдают не только волосы, но и кости, а также ногти.

Алкоголь же также вымывает множество витаминов и минеральных веществ. Регулярное его потребление способствует старению и выпадению волос. Спиртное не дает питательным веществам поступать к ногтям и волосам, пояснила Дюваль.

В начале сентября врач-сексолог, психотерапевт Диана Генварская рассказала, что у рыжих людей в структуре волоса практически отсутствует определенный пигмент — эумеланин, благодаря чему они меньше подвержены седине.