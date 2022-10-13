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Как США навредят себе полным запретом на алюминий из России

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Как США навредят себе полным запретом на алюминий из России
Фото: shutterstock

Введение запрета Вашингтоном на импорт российского алюминия будет иметь серьезные последствия для экономики самих США. России удастся заработать благодаря повышению цен на этот вид металла в связи с введением ограничений. Об этом заявил общественный деятель и политолог Сергей Марков, комментируя новость о том, что Белый дом изучает возможность введения полного запрета на алюминий из РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Как рассказал эксперт, после подобных заявлений цены на алюминий уже выросли на мировом рынке на десять процентов:

— Это означает, что все страны-импортеры этого вида металла получат выгоду с продаж, за что нужно благодарить Белый дом. В то же время стоит отметить тот факт, что Вашингтон начал очень избирательно подходить к сферам, в отношении которых использует санкционную политику. США стараются подбирать именно те ниши, которые в меньшей мере затронут их после введения ограничений.

Однако в случае с алюминием американцы, отметил Марков, несколько погорячились, потому что РФ входит в тройку мировых лидеров по производству и выплавке алюминия.

— На первом месте — Китай, а на втором — Индия. Сами США аж на девятом месте, им все равно придется закупать металл в других странах. Это тот случай, когда американцы, желая нанести вред другим, наносят его себе.

В качестве альтернативы Соединенным Штатам придется рассматривать дорогой европейский рынок металла или не очень качественный — азиатский, заключил собеседник «ВМ».

А эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович рассказал «ВМ», зачем в ОПЕК+ решили резко снизить добычу нефти и почему это так не понравилось Штатам.

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