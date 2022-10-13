Около 10 тысяч семей воспользовались помощью при переезде по реновации

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Бесплатной помощью грузчиков и машиной для перевозки вещей по программе реновации жилья с начала этого года воспользовались около 10 тысяч московских семей. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— На юго-востоке Москвы ею (помощью — прим. «ВМ») воспользовались около 6,2 тысячи человек, на севере — 3,3 тысячи жителей, а в Западном административном округе — почти 2,8 тысячи участников программы реновации, — заявил он.

По словам главы департамента, воспользоваться бесплатной услугой можно после заключения договора на новую квартиру. Грузчики перевезут крупногабаритные вещи — самостоятельно останется перевезти только ценные вещи, документы и домашних животных, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. Для новоселов создадут комфортную городскую среду. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.