Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 10 тысяч семей воспользовались помощью при переезде по реновации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 10 тысяч семей воспользовались помощью при переезде по реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Бесплатной помощью грузчиков и машиной для перевозки вещей по программе реновации жилья с начала этого года воспользовались около 10 тысяч московских семей. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— На юго-востоке Москвы ею (помощью — прим. «ВМ») воспользовались около 6,2 тысячи человек, на севере — 3,3 тысячи жителей, а в Западном административном округе — почти 2,8 тысячи участников программы реновации, — заявил он.

По словам главы департамента, воспользоваться бесплатной услугой можно после заключения договора на новую квартиру. Грузчики перевезут крупногабаритные вещи — самостоятельно останется перевезти только ценные вещи, документы и домашних животных, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. Для новоселов создадут комфортную городскую среду. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.

Сергей Левкин Москва Услуги Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте