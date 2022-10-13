Собянин: Электродепо «Аминьевское» достроят к запуску БКЛ метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Электродепо «Аминьевское» достроят к запуску движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Здесь будут трудиться больше 100 тысяч человек, оно будет оснащено самым современным оборудованием. Именно своевременный запуск электродепо позволит в плановом объеме запустить Большую кольцевую линию метро, где мы планируем все основные строительные работы закончить уже в этом году, — сказал он.

По словам мэра, на данный момент у столичного метро имеется 20 электродепо.

Председатель совета директоров компании-подрядчика АО «ГК «ЕКС» Максим Крылов добавил, что строительством электродепо занимаются свыше двух тысяч человек. Также в этом процессе задействовано почти 150 единиц техники, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно о завершении монтажа подвесного потолка и архитектурного освещения в вестибюле и на платформе станции «Кленовый бульвар».

Также сообщалось, что благодаря строительству электродепо «Аминьевское» появятся до 750 новых рабочих мест, современная мойка, через которую смогут проходить не менее 16 составов в сутки, а также впервые в корпусе для стоянки поездов откроется пять площадок для обслуживания кондиционеров.