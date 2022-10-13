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Два автомобиля столкнулись на западе столицы

Степан Жирнов
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Два автомобиля столкнулись на западе столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 28-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 13 августа.

ДТП произошло на 28-м километре Киевского шоссе, в районе аэропорта Внуково.

Движение на участке затруднено и осуществляется по одной полосе из пяти, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла ночью 12 октября в Подмосковье. Легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего загорелся. В аварии погибли четыре подростка.

Автомобили Западный административный округ (ЗАО) Москва ДТП Район Внуково
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