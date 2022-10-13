Два автомобиля столкнулись на западе столицы

Два автомобиля столкнулись на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 13 августа.
ДТП произошло на 28-м километре Киевского шоссе, в районе аэропорта Внуково.
Движение на участке затруднено и осуществляется по одной полосе из пяти, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одна авария произошла ночью 12 октября в Подмосковье. Легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего загорелся. В аварии погибли четыре подростка.