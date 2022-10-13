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Движение транспорта перекроют в районе Лужников и МГУ 14 октября

Георгий Соланович
Город
Движение транспорта перекроют в районе Лужников и МГУ 14 октября
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Фрунзенская набережная Карта всех событий

Краткосрочные ограничения движения будут введены на Университетской площади и Лужнецкой набережной 14 октября в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— На Университетской площади и Лужнецкой набережной завтра, 14 октября, будут введены краткосрочные перекрытия из-за киносъемок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что движение на участке в Крестовоздвиженском переулке будет полностью перекрыто 15 и 16 октября в связи с проведением строительных работ.

При этом участок улицы Брусилова частично перекроют для движения транспорта с 19 октября в связи с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны 1–2 полосы (в зависимости от даты).

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