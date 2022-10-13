Власти Львовской области заявили об ударе по военному объекту

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Две ракеты поразили военный объект во Львовской области Украины. Об этом в четверг, 13 октября, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

— Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект, — сказал чиновник.

В результате было уничтожено «военное имущество», однако погибших нет, уточнил он. Кроме того, еще три ракеты, по его данным, были направлены на Золочевский район. Однако одну из них удалось сбить украинским ПВО, передает слова Козинского РИА Новости.

По всей территории Украины 13 октября объявили воздушную тревогу. Уточняется, что официально о ней предупредили власти Киева, а также в Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской и Сумской областях,

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Вскоре стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет.