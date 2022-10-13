Что можно и чего нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Покров Пресвятой Богородицы — главный праздник для православных христиан в России, он отмечается 14 октября. Что известно об истории этого праздника и какие традиции следует соблюдать, «Вечерняя Москва» узнала у представителя духовенства.

История праздника

По словам священника Отца Игоря, согласно религиозным сказаниям, началу праздника Покрова положило чудо, которое произошло в Византии в X веке.

— В тот период столица — Константинополь — находилась в осаде варваров, — отметил священник. — Напуганные горожане собрались в одном из храмов и начали просить Господа спасти их. Среди них были также юродивый Андрей Константинопольский и его ученик Епифаний. Когда святой обратил свой взор к небесам, то увидел Богоматерь, которая парила в небесах. Мария присоединилась к молитвам людей, а потом над собравшимися распростерла белоснежное покрывало. После чего началась сильная буря и враги покинули стены города, — рассказал священник.

Спустя два века Великий князь Андрей Боголюбский учредил своим приказом празднование Покрова Пресвятой Богородицы. Он хотел, чтобы церковь и прихожане вспоминали в этот день о безмерной доброте и заботе Девы Марии.

Что можно и чего нельзя делать

По словам собеседника «ВМ», во всех святынях России накануне праздника начинаются богослужения и проводятся литургии. Прихожане и священнослужители благодарят Богоматерь за ее заботу, любовь и милосердие:

— Кстати, в этот период нет многодневных постов и воздержаний, поэтому принято накрывать стол, угощать различными яствами гостей. Проявляйте заботу о своих окружающих и нуждающихся людях.

А вот что запрещено 14 октября, так это конфликтовать и сквернословить. По словам священника, Покров — это время для чистых помыслов и веры в лучшее.

Не рекомендуется употреблять в праздник спиртное и чревоугодничать, заключил священнослужитель.