«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе 14 октября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе с 04:00 до 10:00 14 октября из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в четверг, 13 октября.

— Туман. Период предупреждения — с 04:00 14 октября до 10:00 14 октября, — отмечается в сообщении.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, видимость утром 14 октября в регионе будет составлять от 200 до 700 метров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. Он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что уже на следующей неделе погода в Москве значительно ухудшится и в город придет глубокая осень. По словам синоптика, уже в понедельник, 17 октября, начнутся дожди, а также усилится ветер.

В начале недели ночами температура воздуха будет опускаться до 1 градуса. При этом в дневное время столбики термометров будут подниматься до 12 градусов.