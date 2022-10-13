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Дептранс предупредил столичных водителей о густом тумане 14 октября

Георгий Соланович
Город
Дептранс предупредил столичных водителей о густом тумане 14 октября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичным водителям следует быть бдительными 14 октября из-за густого тумана. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— В Москве и области ночью и до 10:00 утра ожидается густой туман. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

13 октября в Гидрометцентре России сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе с 04:00 до 10:00 14 октября из-за тумана. Согласно прогнозам синоптиков, видимость утром 14 октября в регионе будет составлять от 200 до 700 метров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. Он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

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