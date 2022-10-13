«Лучшая форма защиты»: в Польше призвали Украину напасть на Россию

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Украина должна напасть на Россию, так как нападение — «лучшая форма защиты». Такое мнение выразил генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский.

— Лучшая форма защиты — это нападение. <...> Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая, — отметил Ружаньский.

По его словам, украинская армия должна нанести удары по транспортной инфраструктуре РФ и таким образом ограничить передвижение тяжелой техники ВС России. При этом польский генерал запаса посоветовал ВСУ использовать американские ракетные комплексы HIMARS, передает РИА Новости.

5 октября сообщалось, что системы противовоздушной обороны России за сутки сбили 15 снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО HIMARS. Кроме того, ПВО за сутки также уничтожили шесть украинских беспилотников на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Харьковской области.

30 сентября Воздушно-космические силы РФ ликвидировали в районе Днепра цеха по сборке оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» ВСУ. Цеха были уничтожены на территории Южного машиностроительного завода.