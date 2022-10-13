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В Совбезе РФ рассказали, чем обернется вступление Украины в НАТО

Егор Провоторов
В мире
В Совбезе РФ рассказали, чем обернется вступление Украины в НАТО
Фото: Depositphotos

Прием Украины в Североатлантический альянс (НАТО) может обернуться эскалацией текущего конфликта до масштабов третьей мировой войны. Об этом в четверг, 13 октября, предупредил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

По его словам, всю «самоубийственность этого шага» понимают представители альянса. Именно по этой причине более серьезные державы отнеслись к такой инициативе «без восторга» и представили набор контраргументов. По их мнению, Киев не соответствует стандартам блока и имеет территориальные споры. Об этом Венедиктов заявил в интервью ТАСС.

В минувший вторник, 11 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для альянса. При этом чиновник в очередной раз заверил, что силы НАТО не принимают участия в конфликте.

2 октября Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. Он отметил, что риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер. Кроме того, использование подобного вооружения не приведет к победе той или иной стороны, а лишь развяжет ядерную войну, которую нельзя допустить.

Украина НАТО Совет Безопасности РФ
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