В Японии назвали указ Зеленского по Курилам медвежьей услугой

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Член палаты советников и глава партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки раскритиковал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о Курильских островах.

— Спасибо за медвежью услугу, — написал политик.

Вопрос принадлежности Курил является темой исключительно двусторонних переговоров, подчеркнул он. Зеленский же, отметил японский политик, мог спровоцировать Россию.

Кроме того, Судзуки напомнил, что Курильские острова находятся под контролем России в соответствии с уставом ООН, Потсдамской декларацией и другими договорами, передает портал Yahoo News Japan.

8 октября Зеленский подписал документ, согласному которому Южные Курильские острова признаются «оккупированной Россией территорией» Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 3 октября заявил, что отношения Токио и Москвы находятся в сложном положении из-за ситуации на Украине, но Япония намерена заключить мирный договор с Россией.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» считает, что подобное заявление не стоит расценивать как миролюбивое. При этом эксперт отрицает возможность реального противостояния между странами.