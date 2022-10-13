Суд отправило в СИЗО обвиняемого в убийстве приятеля в Москве

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Кузьминский районный суд заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве приятеля в квартире в ЮВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова в четверг, 13 октября.

— Кузьминским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 38-летнему обвиняемому в убийстве приятеля на юго-востоке Москвы меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 11.12.2022, — сказала правоохранитель.

Преступление, о котором идет речь, произошло ночью 11 октября. Между мужчинами, которые находились в квартире жилого дома на 7-й улице Текстильщиков, произошел конфликт, в результате которого обвиняемый десять раз ударил потерпевшего ножом в грудь и спину.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».