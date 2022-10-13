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Маршруты трамваев № 34 и 11 объединят в Москве с 17 октября

Василий Плиткин
Город
Маршруты трамваев № 34 и 11 объединят в Москве с 17 октября
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

Трамвай № 34 с 17 октября объединят с маршрутом № 11. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— Пользуйтесь трамваем № 11, который полностью совпадает с маршрутом № 34 между 16-й Парковой улицей и метро «Семеновская». Трамваи № 11 будут ходить чаще, — говорится в сообщении.

Уточняется, что работа отдельного маршрута более не потребуется из-за закрытия поликлиники № 64, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

13 октября сообщалось, что трамваи № 4л, 4п и 46 с 15 октября объединят в новый маршрут № 4, что увеличит транспортную доступность жителям района Богородское. При этом все основные транспортные связи сохранятся, а у жителей Богородского появится быстрый маршрут до будущей станции БКЛ.

При этом трамваи в районе Новогиреево вновь станут курсировать по вечерам с 14 октября. Однако временный маршрут автобуса № 037 перестанет работать.

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