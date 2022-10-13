Движение трамваев в Новогирееве по вечерам восстановят с 14 октября

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Новогиреево Карта всех событий

Трамваи в районе Новогиреево вновь станут курсировать по вечерам с 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— С 14 октября по вечерам восстанавливается движение трамваев в Новогиреево. С пятницы по воскресенье после 22:00 трамваи № 36, 37 будут ходить в Новогиреево, № 43 — до 3-й Владимирской улицы, — говорится в сообщении.

При этом временный маршрут автобуса № 037 перестанет работать, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

13 октября сообщалось, что трамваи № 4л, 4п и 46 с 15 октября объединят в новый маршрут № 4, что увеличит транспортную доступность жителям района Богородское.

При этом все основные транспортные связи сохранятся, а у жителей Богородского появится быстрый маршрут до будущей станции БКЛ. Маршрут № 4 пройдет через семь районов города — от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Курского вокзала.