Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский: Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский: Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО
Фото: president.gov.ua

На вооружении у Украины имеется только 10 процентов от необходимого количества систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в четверг, 13 октября.

— У нас есть своя противовоздушная оборона, ее очень мало... Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо, — сказал глава государства.

Стране в настоящее время не хватает собственных возможностей, цитирует Зеленского РИА Новости.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон намерен в скором времени поставить Киеву комплексы NASAMS. Он также отметил, что Белый дом продолжит обсуждать с Украиной возможность поставки ей дополнительных средств ПВО.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Вечерней Москве», что комплексы NASAMS, которые США пообещали Украине, — более серьезные установки, чем те, что у нее уже имеются. Они могут быть опасны для стратегической авиации ВС РФ.

По мнению эксперта, ЗРК NASAMS могут стрелять на довольно большие высоты и расстояния. Для борьбы с ними придется задействовать противоракетную оборону, пояснил Дандыкин.

Украина ПВО Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте