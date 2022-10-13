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ПАСЕ признала политические партии России «пособниками терроризма»

Георгий Соланович
В мире
ПАСЕ признала политические партии России «пособниками терроризма»
Фото: flickr/councilofeurope

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, согласно которой политические партии России обвиняются в «пособничестве терроризму». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 13 октября.

Резолюцию одобрили 99 депутатов ПАСЕ, при этом один парламентарий воздержался. Поправка о «пособничестве терроризму» была внесена представителями от Украины в ходе рассмотрения документа, передает РГ.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он подчеркнул, что в случае повторения террористических действий на территории России ответы будут жесткими.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал последние ракетные удары ВС России по территории Украины «неприемлемой эскалацией». Он также подчеркнул, что самую высокую цену в таких ситуациях всегда платит невинное мирное население.

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