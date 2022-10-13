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Трамваи перестанут ходить по выходным до Белорусского вокзала и метро «Новослободская»

Василий Плиткин
Город
Трамваи перестанут ходить по выходным до Белорусского вокзала и метро «Новослободская»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Трамваи с 15 октября перестанут ходить по выходным до Белорусского вокзала и станции метро «Новослободская». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— Временные маршруты трамваев: № 7 — от метро «Бульвар Рокоссовского» до Каланчевской улицы № 50 — не работают. Вместо трамваев пользуйтесь метро и автобусами: № 09 — от Белорусского вокзала до остановки «МИИТ»; № с510 — от Рижского вокзала через МИИТ с продлением по трамвайной линии до метро «Новослободская»; № м5, м53 — у Олимпийского проспекта, улицы Дурова и Самотечных переулков, — говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения обусловлены проведением ремонта путей на улице Гиляровского. Работы будут проводить по выходным, а в будни трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

13 октября сообщалось, что трамваи № 4л, 4п и 46 с 15 октября объединят в новый маршрут № 4, что увеличит транспортную доступность жителям района Богородское. При этом все основные транспортные связи сохранятся, а у жителей Богородского появится быстрый маршрут до будущей станции БКЛ.

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