В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии сухогруза

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Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за аварии сухогруза. Об этом сообщил в четверг, 13 октября, телеканал NTV.

— Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, — передал канал.

В службе береговой охраны Турции рассказали, что буксиры KURTARMA-7, KURTARMA-8 и быстроходное спасательное судно KEGM-8 были немедленно направлены к месту происшествия.

— Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено, — написала служба в соцсети Twitter, передает РИА Новости.

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1 сентября направлявшееся с Украины в Турцию судно село на мель в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для передвижения судов.

2 сентября судоходство в Босфорском проливе восстановили.