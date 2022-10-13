В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии сухогруза

Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за аварии сухогруза. Об этом сообщил в четверг, 13 октября, телеканал NTV.
— Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, — передал канал.
В службе береговой охраны Турции рассказали, что буксиры KURTARMA-7, KURTARMA-8 и быстроходное спасательное судно KEGM-8 были немедленно направлены к месту происшествия.
— Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено, — написала служба в соцсети Twitter, передает РИА Новости.
1 сентября направлявшееся с Украины в Турцию судно село на мель в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для передвижения судов.
2 сентября судоходство в Босфорском проливе восстановили.