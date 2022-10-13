Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии сухогруза

Юлия Курганова
В мире
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии сухогруза
Фото: Unsplash

Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за аварии сухогруза. Об этом сообщил в четверг, 13 октября, телеканал NTV.

— Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, — передал канал.

В службе береговой охраны Турции рассказали, что буксиры KURTARMA-7, KURTARMA-8 и быстроходное спасательное судно KEGM-8 были немедленно направлены к месту происшествия.

— Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено, — написала служба в соцсети Twitter, передает РИА Новости.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

1 сентября направлявшееся с Украины в Турцию судно село на мель в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для передвижения судов.

2 сентября судоходство в Босфорском проливе восстановили.

Аварии Турция Корабли
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте