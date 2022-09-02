Судоходство в Босфорском проливе восстановили

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Движение следующих с Украины в Турцию судов удалось восстановить. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в турецкой службе береговой охраны.

— Пролив открыт для движения судов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сухогруз перевозит три тысячи тонн зерна, а конечная точка судна — порт итальянской Равенны, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что судно село на мель из-за отказа руля в Босфорском проливе. На место происшествия сразу отправили несколько буксиров, а пролив закрыли.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире. По его словам, последствия глобального продовольственного кризиса, который достиг опасных масштабов, начнут слабеть в случае успешной реализации плана.