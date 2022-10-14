Кулеба признался, что Украина готовила контрнаступление с США и Великобританией

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) рассказал, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с Соединенными Штатами и Великобританией. Пранкеры выдавали себя за бывшего посла США в России Майкла Макфола. Видео размещено в их Telegram-канале.

— Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге, — сообщил глава МИД Украины.

Также он сказал, что Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять на Украину системы ПВО и танки Abrams.

— США должны преодолеть психологический барьер и передать Украине в одном из следующих пакетов, анонсировать хотя бы, системы ПВО «Патриот» и ракеты дальнего радиуса действия, — заявил Кулеба.

Он заверил, что украинские военные не будут наносить удары по территории России этими ракетами.

Также министр иностранных дел Украины призвал Америку объявить РФ государством-спонсором терроризма, так как это стало бы сдерживающим фактором для других стран поддерживать Россию и торговать с ней.

Кулеба признался пранкерам, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде. Российские пранкеры представились ему экс-послом США в РФ Майклом Макфолом. Им Кулеба также рассказал, что Киев не рассматривает Крым ближайшей оперативной целью.