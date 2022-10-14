Илон Маск попал под следствие федеральных властей из-за сделки с Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск находится под следствием федеральных властей Соединенных Штатов из-за сделки с соцсетью Twitter. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что Twitter через суд штата Делавэр требует от адвокатов предпринимателя предоставить документы, которые компания запросила еще месяц назад в рамках сделки по покупке социальной сети.

11 октября сообщалось, что инвестор Twitter Джузеппе Пампена подал иск в федеральный суд в Сан-Франциско против Маска, обвинив его в манипулировании ценами акций соцсети. По утверждению заявителя, бизнесмен, согласившись возобновить в начале октября покупку Twitter, признал, что «блефовал», говоря прежде о том, что выходит из сделки. Также истец отметил, что Маск при помощи «мошеннических и незаконных действий» обвалил акции компании и нанес ущерб другим инвесторам соцсети.

В начале июля сообщалось, что Маск принял решение отказаться от сделки по покупке компании Twitter. Так, бизнесмен реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

В ответ на принятое решение Twitter подал в суд на Маска. Суд должен был установить, может ли предприниматель в одностороннем порядке расторгать соглашение о слиянии с компанией.