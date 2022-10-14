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Глава МИД Украины Кулеба допустил, что конфликт с РФ закончится дипломатией

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава МИД Украины Кулеба допустил, что конфликт с РФ закончится дипломатией
Фото: flickr/worldeconomicforum

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) сказал, что конфликт Киева и Москвы закончится дипломатией, но украинская сторона надеется при помощи Запада обратить ситуацию в свою пользу на поле боя. Российские пранкеры пообщались с чиновником от имени бывшего посла Соединенных Штатов в РФ Майкла Макфола, а после опубликовали запись разговора в Telegram-канале.

— Все закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций, — заявил Кулеба.

Он отметил, что баланс сил за столом переговоров будет зависеть от двух факторов: обстановки на поле боя и ситуации в российской экономике. Таким образом, по словам главы МИД Украины, оружие и санкции улучшат позиции Киева при потенциальных контактах с Москвой.

Кулеба в разговоре с пранкерами также рассказал, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с Соединенными Штатами и Великобританией. Кроме того, он сказал, что Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять на Украину системы ПВО и танки Abrams.

Украина Спецоперации Пранкеры Россия Переговоры
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