Автоэксперт Субботин перечислил правила выбора щеток стеклоочистителей

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Самым правильным вариантом будет выбрать щетки, которые проверены специалистами. Цена в вопросе выбора щеток играет второстепенную роль. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

— Прежде всего, щетки должны подходить по размеру и по креплению. Это первое, на что нужно обратить внимание. А дальше нужно смотреть на производителя и брать только те щетки, которые себя хорошо зарекомендовали. Нужно читать отзывы, очень желательно ознакомиться с тестами (такие тесты есть, их делают автомобильные издания). Там ничего сложного нет: их поливают водой, абразивом, и они должны ловко соскребать все со стекла, — объяснил собеседник «ВМ».

По словам Субботина, существуют щетки разных конструкций. Каркасные щетки хороши в летний период, а вот зимой они будут замерзать и неплотно прилегать к стеклу. Бескаркасный вариант предпочтительнее для холодов, так как он не замерзает и хорошо соприкасается со стеклом, уточнил автоэксперт.

Стоимость щеток — не главный фактор, на который стоит обратить внимание при их выборе, уверен собеседник «ВМ».

— Цена не всегда является показателем хорошей работы щетки, в первую очередь, нужно изучать тесты. На совсем простые машины есть смысл ставить простые щетки. Если машина подороже, то там и скорости повыше, и требования к обзору больше — туда нужно ставить дорогие щетки, — посоветовал Субботин.

Если щетка размазывает грязь по стеклу, ее пора менять, подчеркнул специалист. Также заменить щетки стеклоочистителей можно при появлении неприятных скрипов. Точного срока их службы назвать нельзя, обычно он составляет один-два года, заключил эксперт.

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