Андрей Бочкарев сообщил об окончании обкатки эскалаторов на станции БКЛ «Текстильщики»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

текстильщики бкл Карта всех событий

На станционном комплексе «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена успешно прошли испытания последних трех установленных эскалаторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 14 октября.

— Они (эскалаторы — прим. «ВМ») расположены в южном вестибюле и обеспечат подъем пассажиров с уровня кассового зала к выходу на Шоссейную улицу. Шесть эскалаторов, связывающие платформы с кассовым залом, ранее уже прошли грузовые испытания, — заявил он.

По словам Бочкарева, на территории северного вестибюля смонтирован наклонный ход под эскалаторное оборудование, который свяжет наземный павильон с будущей пересадкой на станцию «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии.

Сейчас специалисты приступили к монолитным работам в рамках интеграции с Большим кольцом. Они ведут устройство основания первой опоры будущего перехода, рассказал генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков.

Маслаков также добавил, что пересадочный мост длиной 140 метров пройдет над железнодорожными путями МЦД-2 и Люблинской улицей и не повлияет на движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

До этого завершился монтаж основных художественных элементов станции «Нагатинский Затон» восточного участка БКЛ. На стене платформенного участка полностью смонтировали композицию «Лещ» размером 7,3 на 3,4 метра и другие панно.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство БКЛ уже подходит к концу. По его словам, на Большой кольцевой линии будут работать сразу три депо, в том числе строящееся «Аминьевское». Оно станет одним из крупнейших в Москве и создаст порядка тысячи новых рабочих мест.