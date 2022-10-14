Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Первый пусковой комплекс ремонтного корпуса электродепо «Аминьевское» готов на 80 процентов

Елена Самойлова
Город
Андрей Бочкарев: Первый пусковой комплекс ремонтного корпуса электродепо «Аминьевское» готов на 80 процентов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На территории электродепо «Аминьевское» в Можайском районе возводятся основные конструкции двух пусковых комплексов отстойно-ремонтного корпуса, готовность первого из них оценивается в 80 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжается возведение электродепо «Аминьевское», которое будет обслуживать оборотный состав Большой кольцевой линии метро. В рамках первого пускового комплекса, помимо отстойно-ремонтного корпуса на 14 канав, ведется возведение административно-бытового корпуса, мотодепо, компрессорной станции, тягово-понизительной подстанции и двух проходных, — рассказал он.

По словам заммэра, по завершении работ на территории расположатся 63 объекта. Бочкарев добавил, что после запуска электродепо появится 1350 рабочих мест.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что наряду с электродепо «Аминьевское» подвижной состав БКЛ метро будут обслуживать депо «Замоскворецкое» и «Нижегородское».

До этого он сообщил об окончании обкатки эскалаторов на станции БКЛ «Текстильщики». В настоящее время специалисты приступили к монолитным работам в рамках интеграции с Большим кольцом.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте