Андрей Бочкарев: Первый пусковой комплекс ремонтного корпуса электродепо «Аминьевское» готов на 80 процентов

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На территории электродепо «Аминьевское» в Можайском районе возводятся основные конструкции двух пусковых комплексов отстойно-ремонтного корпуса, готовность первого из них оценивается в 80 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжается возведение электродепо «Аминьевское», которое будет обслуживать оборотный состав Большой кольцевой линии метро. В рамках первого пускового комплекса, помимо отстойно-ремонтного корпуса на 14 канав, ведется возведение административно-бытового корпуса, мотодепо, компрессорной станции, тягово-понизительной подстанции и двух проходных, — рассказал он.

По словам заммэра, по завершении работ на территории расположатся 63 объекта. Бочкарев добавил, что после запуска электродепо появится 1350 рабочих мест.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что наряду с электродепо «Аминьевское» подвижной состав БКЛ метро будут обслуживать депо «Замоскворецкое» и «Нижегородское».

До этого он сообщил об окончании обкатки эскалаторов на станции БКЛ «Текстильщики». В настоящее время специалисты приступили к монолитным работам в рамках интеграции с Большим кольцом.