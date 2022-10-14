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Самодельное взрывное устройство обнаружили в коттедже в Подмосковье

Степан Жирнов
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Самодельное взрывное устройство обнаружили в коттедже в Подмосковье
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, Территориальное управление Нахабино Карта всех событий

В подмосковной Истре в подсобном помещении одного из коттеджей обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

Опасный предмет обнаружил рабочий. По предварительным данным, в помещении лежала трубка с резьбой и заглушками. Чтобы перестраховаться, мужчина вывез похожую на СВУ вещь в лес недалеко от СНТ «Рябинушка» под Красногорском, после чего вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что находка является взрывным устройством третьей степени опасности с зарядом примерно 400–500 граммов. После этого об этом сообщили в ФСБ.

Хозяйку коттеджа теперь ожидают в местном отделе полиции, где ей предстоит объяснить ситуацию, сообщает Telegram-канал Shot.

Еще один случай обнаружения взрывного устройства произошел в Брянске. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, который собирался совершить теракт на одном из региональных транспортных узлов.

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