Военкомат Москвы опроверг вручение повесток возле станций метро

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Столичный военный комиссариат опроверг сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро. Пояснения по этому вопросу дал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в пятницу, 14 октября.

— Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. Розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно, — заявил он.

Локтев добавил, что в сферу деятельности правоохранительных органов попадают также граждане, которые уклоняются от посещения военкомата после получения повестки, передает РИА Новости.

До этого председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал, что действиям лиц, которые санкционировали облавы на уклонистов от мобилизации, необходимо дать правовую оценку, так как подобные мероприятия являются незаконными.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».