Движение на Измайловском шоссе восстановлено после ДТП

Движение на Измайловском шоссе восстановили после дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла и автомобиля. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 октября.
— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла днем 14 октября на Измайловском шоссе в районе дома №44. Автомобиль врезался в мотоцикл.
Еще одно ДТП произошло на юге столицы. Машина вылетела на газон в результате столкновения двух автомобилей.
Другая авария произошла в центре столицы утром в пятницу, 14 октября. В Тверском районе автомобиль сбил пешехода.