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Движение на Измайловском шоссе восстановлено после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на Измайловском шоссе восстановлено после ДТП
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Измайловское шоссе, 44 Карта всех событий

Движение на Измайловском шоссе восстановили после дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла и автомобиля. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 октября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла днем 14 октября на Измайловском шоссе в районе дома №44. Автомобиль врезался в мотоцикл.

Еще одно ДТП произошло на юге столицы. Машина вылетела на газон в результате столкновения двух автомобилей.

Другая авария произошла в центре столицы утром в пятницу, 14 октября. В Тверском районе автомобиль сбил пешехода.

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