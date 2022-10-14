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Движение по Варшавскому шоссе восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по Варшавскому шоссе восстановили после ДТП
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 81к1 Карта всех событий

Движение по Варшавскому шоссе восстановлено после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 октября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Варшавском шоссе в районе дома № 81, корпус 1, днем 14 октября. Столкнулись два автомобиля. В результате ДТП одна из машин вылетела на газон.

Еще одна авария произошла на востоке столицы. В районе Соколиная Гора автомобилист протаранил мотоцикл.

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