Движение по Варшавскому шоссе восстановили после ДТП

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 81к1 Карта всех событий

Движение по Варшавскому шоссе восстановлено после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 октября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Варшавском шоссе в районе дома № 81, корпус 1, днем 14 октября. Столкнулись два автомобиля. В результате ДТП одна из машин вылетела на газон.

Еще одна авария произошла на востоке столицы. В районе Соколиная Гора автомобилист протаранил мотоцикл.