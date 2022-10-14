Пять причин, почему благотворительный фонд может отказать в помощи

Эксперты БФ «АиФ. Доброе сердце» разобрали 5 главных причин, почему благотворительный фонд может сказать «нет» на обращение за помощью.
Первая – фонд не занимается подобными проблемами. Почти у каждого благотворительного фонда есть свои приоритетные направления для оказания адресной помощи.
Вторая причина – помощь может быть оказана по ОМС. Очень часто выясняется, что семья даже не подозревает о льготах, которые им положены, или о том, что нужную операцию и лекарства можно получить по ОМС или государственным гарантиям.
Третья причина – проблема с документами, например просроченные медицинские справки и выписки, отсутствует справка о подтверждении инвалидности.
Отказ можно получить, если фонд не может организовать лечение в определенной клинике или стране или сбор средств слишком масштабный для этого фонда.