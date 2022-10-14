Генерал Бужинский заявил, что спецоперация может завершиться через полгода

Фото: Минобороны РФ

Длительность специальной военной операции РФ на Украине будет зависеть от конечной цели. Такое мнение высказал вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, под конечной целью спецоперации можно понимать несколько вариантов. Первый — «дойти на юге до Одессы, соединиться с Приднестровьем, на севере взять Харьков, возможно, Днепр, полностью взять под контроль Донбасс». Вторым генерал считает вариант, когда Вооруженные силы России дойдут до левого берега Днепра.

— И третий: дойти до западных границ Украины. От того, какая будет выбрана цель, и будет зависеть ход и длительность операции, — сообщил Бужинский.

Он назвал возможные сроки завершения спецоперации. По его мнению, она может продлиться еще полгода, пишут «Аргументы и факты».

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что нисколько не жалеет о решении начать специальную военную операцию на Украине. Он отметил, что если бы она не была начата, то РФ пришлось бы вскоре столкнуться с военным конфликтом.