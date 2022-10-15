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Пенсионерка-учительница возглавила банду террористов в Германии

Юлия Курганова
В мире
Пенсионерка-учительница возглавила банду террористов в Германии
Фото: Pixabay

В ФРГ арестовали 75-летнюю пенсионерку. Ее обвиняют в руководстве ультраправой террористической группировкой, которая готовила нападения на политиков и силовиков в стране.

По данным издания Bild, бывшая учительница из Саксонии была «идеологическим лидером» преступной группировки. Отмечается, что правоохранители ожидали увидеть несколько другого руководителя банды и были сильно удивлены, что террористами руководила бывший педагог.

Банда планировала похитить нескольких немецких политиков и совершить серию нападений на энергетические объекты, чтобы вызвать отключение света по всей стране.

В апреле полиция задержала четверых членов банды. Все они были не учителями и не пенсионерами. Они хранили мощное оружие у себя дома и пытались получить взрывчатку. Пенсионерку же задержали в собственном доме в Саксонии.

12 августа сообщалось, что по меньшей мере 11 человек погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы городе Цетине на юге Черногории. Среди пострадавших есть дети.

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