В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

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Соединенные Штаты передадут Украине боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды в рамках нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил Пентагон.

— Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 миллиметровых артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 миллиметровых артиллерийских снарядов, 5155 единиц систем дистанционного противотанкового минирования, — уточнило военное американское ведомство.

Также в новый пакет войдут пять тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, свыше 200 транспортных средств и два миллиона патронов, сообщает РИА Новости.

США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда долларов, сказано в сообщении Пентагона.

14 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до 725 миллионов долларов.

10 октября сообщалось, что Байден пообещал президенту Украины Зеленскому предоставить Украине передовые системы ПВО. Также американский лидер в разговоре с президентом Украины осудил ракетные удары РФ.