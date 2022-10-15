Артиллерийские комплексы «Пенициллин» успешно применили в боях на Украине

Фото: Минобороны РФ

Современные российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» показали высокую эффективность в боях на Украине, в том числе в борьбе с поставленной украинской армии артиллерией НАТО. Об этом сообщил информированный источник.

— Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Они продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО, — рассказал собеседник РИА Новости.

Комплексы «Пенициллин» предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Они фиксируют акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдают точные координаты местоположения орудия противника. Время получения координат составляет около пяти секунд.

Плюс данного артиллерийского комплекса в том, что, в отличие от применяемых ВСУ американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует радиоволны. Поэтому его невозможно засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

Российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Харьковской и Киевской областях. Об этом 14 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.