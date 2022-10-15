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Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице ожидается облачная погода в эти выходные и в начале следующей недели. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, 15 и 16 октября, температура воздуха днем составит 12 градусов тепла. В понедельник, 17 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 12–15 метров в секунду, а температура достигнет плюс 10 градусов днем и плюс 5 градусов ночью. Также местами пройдет небольшой дождь.

Во вторник и среду, 18 и 19 октября, воздух прогреется днем до плюс 7–12 градусов, ночью — до 3–8 градусов тепла, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве появятся первые снежинки. По его словам, говорить о полноценном снеге в столице пока еще рано. Однако первые снежинки москвичи смогут наблюдать уже на следующей неделе.

Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. Он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

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