Москвичам рассказали, как художники преобразили культурные пространства города

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В рамках арт-проекта «Контуры культуры» современные художники с июня по конец сентября расписывали интерьеры культурных учреждений столицы. Об этом рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров в субботу, 15 октября.

— Каждый художник в своем авторском стиле создал уникальную роспись. В это было вложено много творчества, сил и времени: создание мурала или арт-объекта занимало у победителей проекта от 3 до 30 дней. В итоге уличное искусство стало яркой частью интерьеров культурных учреждений Москвы, — отметил он.

По словам Петрова, в ближайшее время все росписи преобразуют в формате дополненной реальности с помощью приложения Моспродюсера, что позволит сделать проект в формате цифровой галереи.

Так, в библиотеках и культурных центрах разных районов столицы художники создали 26 муралов и 9 арт-объектов на стенах, стендах, стелах, вазонах, лавках и грузовых контейнерах. Для этого они использовали свыше 500 литров краски, 1876 баллончиков, 370 кистей и 650 метров скотча, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого на цифровом туристическом сервисе Russpass появился новый гид по уличному искусству, где представлено 27 достопримечательностей и туристических мест в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.