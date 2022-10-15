Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Маск заявил о попытках России «убить» Starlink на Украине

Лейла Алиева
В мире
Маск заявил о попытках России «убить» Starlink на Украине
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Россия пытается уничтожить систему спутникового интернета Starlink на Украине. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в субботу, 15 октября.

— Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink, — написал он на своей странице в Twitter.

При этом Маск отметил, что для его защиты направлены огромные средства, однако даже в данном случае система может умереть.

После 24 февраля компания Илона Маска SpaceX в качестве «помощи» отправила на Украину около 20 тысяч своих терминалов Starlink. На фоне этого киевские власти комплиментарно отзывались о бизнесмене. Однако недавно отношение к Маску резко изменилось. О том, как американский миллиардер стал врагом официального Киева, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого пленный украинский военный рассказал, что ВСУ используют Starlink на передовых позициях в Донбассе для связи с командными пунктами. По его словам, это очень помогало для координации на фронте.

Украина Илон Маск Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте