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Россия пытается уничтожить систему спутникового интернета Starlink на Украине. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в субботу, 15 октября.

— Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink, — написал он на своей странице в Twitter.

При этом Маск отметил, что для его защиты направлены огромные средства, однако даже в данном случае система может умереть.

После 24 февраля компания Илона Маска SpaceX в качестве «помощи» отправила на Украину около 20 тысяч своих терминалов Starlink. На фоне этого киевские власти комплиментарно отзывались о бизнесмене. Однако недавно отношение к Маску резко изменилось. О том, как американский миллиардер стал врагом официального Киева, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого пленный украинский военный рассказал, что ВСУ используют Starlink на передовых позициях в Донбассе для связи с командными пунктами. По его словам, это очень помогало для координации на фронте.