Московский зоопарк примет у себя ослепшую тигрицу из Саратова

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Московском зоопарке готовятся к перевозке ослепшей тигрицы из Саратова в Центре воспроизводства редких видов животных. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в субботу, 15 октября.

— Сейчас Московский зоопарк готовит необходимую документацию и транспортный контейнер для перевозки тигрицы, продумывает оптимальный маршрут, а также заранее обеспечивает необходимую территорию для ее содержания в карантинной зоне Центра воспроизводства редких видов под Волоколамском, — говорится в сообщении.

Дата прибытия животного пока неизвестна, но после перевозки тигрицу сразу осмотрят ветврачи. При этом ее детально о ее состоянии будет известно после проведения генетической экспертизы, передает агентство городских новостей «Москва».

Тигрицу, о которой идет речь, зоозащитники пытаются спасти уже полтора года. Животное содержалось в неподходящих условиях в сарае и нещадно эксплуатировалось владельцем. Подробнее об этой истории — в специальном материале «Вечерней Москвы».