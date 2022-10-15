Теннисный корт появился на Нижегородской улице в Москве

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Россия, Москва, Нижегородская улица, 13А Карта всех событий

Профессиональный теннисный корт появился в Таганском районе на Нижегородской улице во дворе дома 13а. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 15 октября.

Специалисты уложили на территории семислойное покрытие hard, которое уменьшает нагрузку на суставы во время игры, поставили судейскую вышку и скамейки под навесом. Объект огражден ветрозащитными конструкциями по периметру и освещен.

Воспользоваться теннисным кортом можно бесплатно, связавшись с дежурным куратором и забронировав время. Контакты куратора и расписание размещены на информационной доске у входа на корт, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты завершили благоустройство сквера вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы, через который проходит один из основных пешеходных маршрутов от станции метро «Тимирязевская» к жилым кварталам. На территории появились две спортивные площадки, где установили семь столов для пинг-понга и уличные тренажеры.