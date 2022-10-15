Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Можно ли жениться 18 октября

Лейла Алиева
Общество
Народный календарь. Можно ли жениться 18 октября
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь 18 октября отмечает память мученицы Харитины Амисийской и Харитины Литовской – святой Русской Православной Церкви, которая считается покровительницей Литвы.

Этот день считается неподходящим для начала нового романа. Свататься, делать предложения и гулять свадьбы было запрещено. Также запрещается переезжать или отправляться в длительные поездки.

Приметы погоды:

В лесу слышны треск и щелканье деревьев — погода будет хорошей.

Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.

Дым от костра по земле стелется — будет дождь.

Перелетные птицы дружно на юг улетают — зима будет суровой.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Можно ли жениться 18 октября

Именины отмечают: Алексей, Гавриил, Денис, Евдоким, Кузьма, Матвей, Петр, Филипп.

Культура Свадьбы Народный календарь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте