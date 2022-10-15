Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь 18 октября отмечает память мученицы Харитины Амисийской и Харитины Литовской – святой Русской Православной Церкви, которая считается покровительницей Литвы.

Этот день считается неподходящим для начала нового романа. Свататься, делать предложения и гулять свадьбы было запрещено. Также запрещается переезжать или отправляться в длительные поездки.

Приметы погоды:

В лесу слышны треск и щелканье деревьев — погода будет хорошей.

Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.

Дым от костра по земле стелется — будет дождь.

Перелетные птицы дружно на юг улетают — зима будет суровой.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Можно ли жениться 18 октября

Именины отмечают: Алексей, Гавриил, Денис, Евдоким, Кузьма, Матвей, Петр, Филипп.