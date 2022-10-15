Народный календарь. Можно ли жениться 18 октября

Православная церковь 18 октября отмечает память мученицы Харитины Амисийской и Харитины Литовской – святой Русской Православной Церкви, которая считается покровительницей Литвы.
Этот день считается неподходящим для начала нового романа. Свататься, делать предложения и гулять свадьбы было запрещено. Также запрещается переезжать или отправляться в длительные поездки.
Приметы погоды:
В лесу слышны треск и щелканье деревьев — погода будет хорошей.
Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.
Дым от костра по земле стелется — будет дождь.
Перелетные птицы дружно на юг улетают — зима будет суровой.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Алексей, Гавриил, Денис, Евдоким, Кузьма, Матвей, Петр, Филипп.